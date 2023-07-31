В ДТП в Приморье погиб один человек

Еще пятеро получили травмы

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Пятимесячная девочка погибла, пятеро детей и взрослых пострадали в результате столкновения грузовика Sitrak C7H с легковым автомобилем Nissan March в Михайловском районе Приморья. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Предварительно установлено, что 32-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Sitrak C7H, двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Водитель не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства - Nissan March и допустил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пятимесячная девочка. Водитель и четыре пассажира Nissan March госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших 52-летний водитель с супругой, а также их внуки: мальчик 10 лет, его двухлетний брат и пятимесячный брат - двойняшка погибшей девочки. Стаж водителя Sitrak C7H составляет четыре года. К ответственности за нарушение ПДД в текущем году не привлекался, состояние опьянения не установлено.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Все произошло в темное время суток, ясную погоду на прямом участке с сухим асфальтовым покрытием.