Новое уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Гуменюка передали в суд

Он обвиняется в превышении полномочий

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении полномочий в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья. Ранее Гуменюк уже был осужден на 12 лет колонии за взятки.

"Прокурор Фрунзенского района Владивостока утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы города Владивостока Олега Гуменюка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ущерб администрации Приморского края (ныне - правительство Приморского края - прим. ТАСС) в результате преступных действий превысил 17,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017 году, когда Гуменюк занимал должность директора хозяйственного управления администрации Приморского края, он заключил три контракта на сумму 9,5 млн рублей на ремонт катера Infini 36, находящегося в оперативном управлении учреждения. При этом соучастник преступной схемы - бывший начальник службы эксплуатации морского транспорта учреждения - подписал акты приемки заведомо не выполненных работ по контрактам, которые были оплачены в полном объеме.

Одновременно представитель организации-подрядчика по договоренности с Гуменюком и его сообщником приобрел катер Sea Ray SB400 за 8 млн рублей, сообщив последним, что его цена составила 12,8 млн рублей. После получения средств за якобы проведенный ремонт, мужчина передал Sea Ray SB400 в пользование администрации Приморского края, а взамен в его постоянное пользование передан катер Infini 36, в счет якобы имеющейся разницы в стоимости нового катера и оплаты по фиктивным договорам.

По информации следственного управления СК РФ по Приморскому краю, вторым фигурантом по делу проходит бывший начальник службы эксплуатации морского транспорта Денис Максутов.

В январе Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взятках на общую сумму более 38 млн рублей. В своем последнем слове Гуменюк вину не признал, а защита подала на приговор апелляционную жалобу. В мае Приморский краевой суд после рассмотрения апелляционной жалобы смягчил приговор с 16,5 до 12 лет лишения свободы.