Экс-главу фонда капремонта Ярославской области арестовали по делу о хищении

Ущерб от его действий составил более 41 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Суд в Ярославле арестовал бывшего директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, он обвиняется в хищении, злоупотреблении полномочиями и присвоении имущества в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Подозреваемым в совершении указанных преступлений был признан 51-летний бывший директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области. <…> Следователем фигуранту предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022 году обвиняемый вступил в преступный сговор со своей подчиненной и совершил преступления против собственности и интересов службы. Ущерб составил более 41 млн рублей. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Второй фигурант дела - экс-замдиректора фонда - скрылась от следствия в Армении. Суд заочно арестовал ее, решается вопрос об экстрадиции женщины в Россию.

Как ранее сообщала пресс-служба, один из эпизодов дела связан с ремонтом лифтов. В 2021 году фонд проводил электронный аукцион на выполнение работ по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта лифтов в многоквартирных домах Ярославля, Переславля-Залесского, Ростова, Тутаева и Рыбинска. Единственным участником в проведенном аукционе выступила коммерческая организация, юридически расположенная в Нижнем Новгороде.

По результатам аукциона был заключен договор на оказание услуг и выполнение работ по ремонту лифтов. Работы по обследованию лифтового оборудования не выполнялись, при этом сотрудником фирмы были предоставлены заведомо ложные сведения о фактическом выполнении работ, которые оплачены фондом в сумме более 26 млн рублей.