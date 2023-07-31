В Улан-Удэ столкнулись семь машин

Медики осматривают четырех человек

УЛАН-УДЭ, 31 июля. /ТАСС/. Авария с участием семи легковых автомобилей произошла в Улан-Удэ, медики осматривают четырех человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Бурятии.

"На улице Лимонова 29-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с рулевым управлением и совершил наезд на электроопору, после чего его транспортное средство столкнулось с шестью автомашинами. По предварительным данным, медицинскими работниками осматриваются четыре участника аварии, в том числе двое несовершеннолетних пассажиров", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в Железнодорожном районе Улан-Удэ. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.