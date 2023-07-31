На Кубани СК возбудил дело после жалоб жителей на работу мусорного полигона

Проводятся необходимые экологические экспертизы

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами после жалоб жителей станицы Полтавской на работу мусорного полигона, проводятся необходимые экологические экспертизы. Об этом руководитель следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенант юстиции Андрей Маслов сообщил журналистам на пресс-конференции.

"У нас возбуждено уголовное дело. В рамках расследования нами была уже проведена первая экологическая экспертиза, которая показала, что образцы почвы и воды не представляют угрозы и находятся в той норме, которая допущена законодательством", - сообщил Маслов.

Он уточнил, что первая экспертиза была проведена уполномоченными организациями в Краснодарском крае. Для объективности и проверки данных назначено проведение еще одной экспертизы уполномоченной организацией из Ставропольского края.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, уголовное дело возбуждено по ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Ранее жители станицы Полтавской Красноармейского района обращались с многочисленными жалобами к властям Краснодарского края, связанными с работой мусорного полигона, расположенного в станице, а также выступали против того, чтобы мусор везли на полигон по улицам станицы. Также жители Полтавской обращались к главе СК РФ Александру Бастрыкину с жалобами на нарушения при эксплуатации полигона. Властями региона принимаются меры по организации перевозки мусора на полигон в объезд станицы.