Суд Волгограда смягчил приговор застройщику по делу об обмане дольщиков на 290 млн рублей

Экс-глава строительной фирмы Игорь Монин не признал вину

ВОЛГОГРАД, 31 июля. /ТАСС/. Волгоградский областной суд смягчил приговор экс-главе строительной фирмы Игорю Монину, приговоренному за обман дольщиков на 290 млн рублей. Суд ранее приговорил Монина к 7 годам колонии общего режима, теперь снизил срок до 6 лет и 10 месяцев, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

"Волгоградский областной суд с учетом истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов окончательно назначил Монину наказание в виде 6 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Вину в преступлениях мужчина не признал.

В судебном заседании установлено, что при строительстве двух многоквартирных домов в Дзержинском районе Волгограда фигурант уголовного дела через ряд подконтрольных фирм обналичил и похитил полученные от дольщиков деньги. В рамках уголовного дела потерпевшими признано более 138 человек, ущерб превысил 290 млн рублей. Кроме того, по данным прокуратуры, глава фирмы не доплатил НДС в размере 45 млн рублей, а также не выплатил зарплату своему электромонтеру. Кроме того, Монин продал находящуюся в залоге у банка квартиру, из-за чего покупатель не смог оформить жилье в собственность и потерял, по информации ведомства, 3,6 млн рублей.