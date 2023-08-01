В Саратовской области нашли тела трех человек с ножевыми ранениями

Подозреваемый задержан

САРАТОВ, 1 августа. /ТАСС/. Тела трех человек с ножевыми ранениями обнаружили в городе Балашове Саратовской области. Задержан подозреваемый, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, 31 июля 2023 года на участке местности у одного из домов в переулке Майский города Балашова сотрудниками МО МВД России "Балашовский" сначала обнаружено тело 49-летней женщины с ножевыми ранениями, далее в квартире, расположенной в одном из домов по переулку <...>, обнаружены тела граждан 58 и 61 лет с ножевыми ранениями", - сообщили в управлении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали 38-летнего подозреваемого и доставили его в следственный отдел. Проводятся следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, подозреваемый ранее был неоднократно судим. Предварительно установлено, что во время распития алкоголя на территории частного дома мужчина поссорился с 49-летней сожительницей и 61-летней матерью. В ходе конфликта злоумышленник нанес им множество ножевых ранений. 58-летний мужчина оказался очевидцем преступления, он попытался защитить одну из потерпевших, однако тоже стал жертвой подозреваемого.