1 августа, 07:11

СМИ: турецкие военные обследуют район обнаружения 28 снарядов близ Стамбула

Как сообщил телеканал NTV, после завершения операции все боеприпасы уничтожат 2 августа

СТАМБУЛ, 1 августа. /ТАСС/. Подразделения турецких ВМС обследуют пляжную зону черноморского населенного пункта Шиле вблизи Стамбула, около которого было обнаружено около 30 артиллерийских снарядов. После завершения операции все боеприпасы будут уничтожены 2 августа, сообщил телеканал NTV.

По его данным, пляжи в Шиле были закрыты в понедельник, никаких дополнительных мер безопасности не принималось.

По данным администрации провинции Стамбул, утром 30 июля водолазы ВМС обнаружили 28 снарядов на дне Черного моря во время погружения в районе Софулар. Часть боеприпасов по распоряжению прокурора Шиле были доставлены в местную воинскую часть для уничтожения.

Прокуратура проводит расследование в связи с обнаружением снарядов. По предварительной версии, они являются устаревшими и не имеют никакого отношения к украинским морским минам в Черном море.

ВМС Турции ранее неоднократно уничтожали украинские морские мины у побережья республики. 

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Турция
© Информационное агентство ТАСС
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