В Ростове-на-Дону задержали нелегальных банкиров, получивших 1,3 млрд рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ задержали в Ростове-на-Дону восемь подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, получившие с 2007 года незаконный доход в размере 1,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей", - сказала она.

По словам Волк, с 2007 по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками, реализацией строительных материалов и промышленного оборудования. Через эти фирмы они проводили фиктивные транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц. "За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 млрд рублей", - добавила представитель ведомства.

В результате обысков изъяты банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счету, компакт-диски с финансовой информацией и иные предметы, которые имеют доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело (ст. 172 УК РФ). Четверо фигурантов отправлены под домашний арест, остальным избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.