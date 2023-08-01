1 августа, 15:04,
обновлено 1 августа, 16:16

На Ставрополье в ДТП с пассажирским микроавтобусом пострадали пять человек

На месте работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются

ПЯТИГОРСК, 1 августа. /ТАСС/. Авария с участием пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля произошла на Ставрополье. В больницу доставлены пять человек, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по краю.

"Количество пострадавших в результате столкновения маршрутного микроавтобуса и грузовика увеличилось до 5. Госпитализированы водитель пассажирского транспорта и его 4 пассажира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у пострадавших рваные раны и переломы носа. Ранее сообщалось, что пострадали четыре человека. 

1 августа около 16:00 мск на 16-м км автодороги "Подъезд к городу Ставрополю" водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди грузовым автомобилем Scania. Пассажирской транспорт двигался по маршруту Ейск - Ставрополь, в салоне находились восемь пассажиров. На месте работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются.

В новость внесены изменения (19:13 мск) - увеличилось число пострадавших.  

Теги:
РоссияСтавропольский край
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