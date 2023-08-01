В Канаде площадь сгоревших от лесных пожаров территорий достигла 13 млн га

В стране зафиксировали 1 025 очагов

ОТТАВА, 1 августа. /ТАСС/. Канадские власти зафиксировали 1 025 очагов лесных пожаров в стране, площадь сгоревших территорий достигла 13 млн га, свидетельствуют данные канадского межведомственного центра лесных пожаров.

На конец июля число очагов лесных пожаров составляло 991. В настоящее время из 1 025 очагов 646 пока не получается взять под контроль, 167 удается сдерживать, 212 очагов локализованы. Больше всего лесных пожаров фиксируется в провинции Британская Колумбия.

Ранее в борьбе со стихийным бедствием погибли двое пожарных. Власти уже назвали нынешний сезон лесных пожаров худшим в истории Канады.