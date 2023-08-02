2 августа, 03:48,
обновлено 2 августа, 04:00

На Ставрополье в результате столкновения автобуса и грузовика пострадали восемь человек

ДТП произошло на 521-м км автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь

ПЯТИГОРСК, 2 августа. /ТАСС/. Пассажирский автобус столкнулся с "Камазом" на Ставрополье, восемь человек доставлены в больницу. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого УГИБДД.

"2 августа около 4 часов утра на 521-м км автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь водитель пассажирского транспорта Hyundai не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди "Камаза" и допустил с ним столкновение. В результате в больницу для осмотра на предмет наличия травм доставлены 8 пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего на момент ДТП в салоне автобуса находились 28 пассажиров. За рулем автобуса был 27-летний житель Ставрополя. Он не пострадал, признаков опьянения нет. За последние два года мужчина семь раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД. По словам водителя, пассажирскими перевозками он занимается два года, а авария произошла из-за его усталости и засыпания.

На месте работают наряды ДПС, обстоятельства происшествия уточняются. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
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