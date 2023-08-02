2 августа, 05:30,
обновлено 2 августа, 06:09
Военная операция на Украине

На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

В течение этого времени информации о происшествиях не поступало

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена второй раз за утро во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

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В 08:16 мск сирены сработали в Киеве. В течение двух минут предупреждение об опасности с воздуха распространилось на всю территорию страны.

Предупреждение об опасности с воздуха действовало чуть более 20 минут. В течение этого времени информации о происшествиях не поступало. В настоящий момент тревога продолжает действовать лишь в Харьковской области.

Сирены включили во всех регионах всего через 20 минут после отмены предыдущей воздушной тревоги, также охватившей всю территорию Украины. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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