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обновлено 2 августа, 12:23
Военная операция на Украине

На востоке и в центре Украины объявляли воздушную тревогу

Первые сирены прозвучали в Черкасской области

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена днем в восьми регионах на востоке и в центре Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

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Тревога продлилась около получаса.

Первые сирены прозвучали в 14:24 в Черкасской области, затем в течение двух минут в красной зоне оказались Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Ранее в среду тревогу дважды объявляли в Сумской и Харьковской областях. Утром сирены звучали на всей территории страны. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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