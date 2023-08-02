На востоке и в центре Украины объявляли воздушную тревогу

Первые сирены прозвучали в Черкасской области

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена днем в восьми регионах на востоке и в центре Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Тревога продлилась около получаса.

Первые сирены прозвучали в 14:24 в Черкасской области, затем в течение двух минут в красной зоне оказались Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Ранее в среду тревогу дважды объявляли в Сумской и Харьковской областях. Утром сирены звучали на всей территории страны.