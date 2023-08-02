В Ингушетии из-за сильного ливня подтопило несколько частных домов

Большая часть звонков поступила от жителей города Назрани и Назрановского района, сообщила пресс-служба МЧС республики

МАГАС, 2 августа. /ТАСС/. Частные дома, подвалы и дороги оказались подтоплены вследствие сильного ливня, обрушившегося на Ингушетию, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Спасатели МЧС Республики Ингушетия выехали на улицы откачивать воду с затопленных дорог. Вечером в среду, 2 августа, на республику обрушился ливень с грозой, некоторые дома и улицы оказались затоплены. "Служба 112" получила заявки, связанные с последствиями сильного ливня, о подтоплении улиц и подвалов частных домов", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС региона, большая часть звонков поступила от жителей города Назрани и Назрановского района.

По информации пресс-службы "Ингушрегионводоканала", жители второго микрорайона города Малгобек и населенных пунктов Малгобекского района могут остаться без воды, поскольку из-за непогоды на водозаборе "Кантышево" произошло аварийное отключение электроэнергии.

Ранее в среду ГУ МЧС по региону объявило в республике штормовое предупреждение о том, что в период с середины дня 2 августа и до 4 августа включительно в регионе возможны ливни с грозой и градом, а также усиление ветра до 25 м/с.

На данный момент в Ингушетии местами идут дожди, температура воздуха составляет 20 градусов.