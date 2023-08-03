Стадион в Кременной ЛНР поврежден после удара ВСУ кассетными боеприпасами

Глава администрации Кременского района Вячеслав Третьяков рассказал, что украинские войска и ранее наносили целенаправленные удары по стадиону

ЛУГАНСК, 3 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник нанесли артиллерийский удар по Кременной Луганской Народной Республики, кассетный боеприпас повредил стадион "Олимп". Об этом сообщил глава администрации Кременского района Вячеслав Третьяков в четверг.

"1 августа 2023 г. ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Кременная. Кассетный боеприпас повредил на стадионе "Олимп" беговую дорожку, футбольное поле, хозяйственные постройки. Произошло возгорание помещения для хранения инвентаря", - написал он в Telegram-канале.

Третьяков рассказал, что украинские войска и ранее наносили целенаправленные удары по стадиону.