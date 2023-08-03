Водолазы приступили к осмотру корпуса севшего на мель "Михаила Сомова"

Практически всех участников экспедиции уже перевезли на борт "Молчанова"

АРХАНГЕЛЬСК, 3 августа. /ТАСС/. Группа водолазов начала осмотр наружной части научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов", которое находится на мели в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.

"Водолазы начали работать. В районе "Сомова" штиль, слабый ветер, дрейфующий лед есть, но это не критично", - сказал Ершов.

Группу водолазов доставило на ЗФИ из Архангельска научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов". На борту "Сомова" находились 91 человек, из них 57 - участники экспедиции, в том числе Арктического плавучего университета. Практически всех участников экспедиции уже перевезли на борт "Молчанова". "В основном всех участников экспедиции перевезли, всех тех, кто непосредственно не связан с функционированием "Сомова" и не будет задействован в снятии его с мели", - добавил собеседник агентства.

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс судна подходил к завершению, полярная станция им. Э. Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных.

"Сомов" сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа.