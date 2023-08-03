В высокогорной Грузии спасатели эвакуировали порядка 70 человек после оползня

В результате стихии были повреждены мосты, дороги, ведущие к гостинице

ТБИЛИСИ, 3 августа. /ТАСС/. Грузинским спасателям удалось вывезти уже порядка 70 человек с территории гостиницы "Сансет Шови", расположенной в высокогорном крае Рача, где в четверг сошел оползень. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

"В результате спасательных мероприятий, которые проводят сотрудники министерства внутренних дел в Онском муниципалитете, до 70 граждан, находящихся в зоне стихии, удалось вывезти на безопасную территорию. Вертолеты погранполиции уже осуществили три вылета, спасательные мероприятия на месте по-прежнему продолжаются", - говорится в сообщении.

В зоне бедствия работают до 400 спасателей, а также заместители главы МВД Иосиф Челидзе и Георгий Бутхузи и глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Теймураз Мгебришвили, добавили в ведомстве.

Оползень сошел на территории гостиницы "Сансет Шови" в четверг днем. В результате стихии были повреждены мосты и дороги, ведущие к гостинице. МВД сразу же отправило туда два вертолета погранполиции.

Изначально говорилось, что в гостинице застряли 16 человек, однако позже первый заместитель губернатора края Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети Кристина Кобахидзе сообщила, что в зоне бедствия находятся 40 человек. Точное число людей, находящихся в эпицентре стихии, все еще уточняется. По неподтвержденным данным, среди них могут быть четыре гражданина США. О пострадавших не сообщается.

В новость были внесены изменения (19:54 мск) - меняется число эвакуированных.