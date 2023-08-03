Суд в Петербурге отправил под домашний арест обвиняемую в поджоге городского военкомата

Срок лишения свободы продлится до 1 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест жительницу Санкт-Петербурга, обвиняемую в поджоге городского военного комиссариата на Английском проспекте. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Жумагул Курбановой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Суд следствию отказал, избрав Курбановой домашний арест по 1 октября", - говорится в сообщении.

Курбанову задержали ночью в среду, в тот же день женщине предъявили обвинение. Следствие полагает, что около 21:00 1 августа женщина подожгла входную дверь военкомата по адресу: Английский проспект, д. 2 лит. Б. С места преступления злоумышленница скрылась. Ущерб, причиненный военкомату, составил 150 тыс. рублей.

В среду Дзержинский суд Петербурга заключил под стражу мужчину, который вечером 31 июля поджег здание военкомата Центрального района города на улице Чайковского. Поджигательницу еще одного районного военкомата на севере Петербурга, в Сестрорецке, этот инцидент произошел 1 августа, местный суд направил в клинику для проведения судебной психиатрической экспертизы.