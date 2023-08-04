4 августа, 16:16

В дорожном конфликте в центре Москвы один водитель ранил другого из травматического оружия

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Пострадавший доставлен в больницу

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Водитель ранил из травматического пистолета оппонента в ходе дорожного конфликта в центре Москвы, стрелявший задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского главка МВД РФ.

"По предварительной информации, на Моховой улице между водителями транспортных средств при движении возник конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел из травматического пистолета в другого", - сказали в ведомстве.

Пострадавший доставлен в больницу. Стрелявший мужчина 1989 года рождения задержан, его оружие изъято. На месте ЧП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

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© Информационное агентство ТАСС
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