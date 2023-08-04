МВД и ФСБ выявили факт противоправных действий силовика в отношении жителя Антрацита

Полицейского отстранили от исполнения обязанностей

ЛУГАНСК, 4 августа. /ТАСС/. Оперативники МВД по Луганской Народной Республике (ЛНР) совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ выявили факт противоправной деятельности в отношении жителя Антрацита, совершенного правоохранителем республики, сообщили ТАСС в УМВД по региону.

"Оперативниками собственной безопасности МВД по ЛНР во взаимодействии с коллегами из управления ФСБ по ЛНР выявлен факт противоправной деятельности в отношении жителя города Антрацит, совершенного сотрудником МВД по ЛНР. В настоящее время полицейский отстранен от исполнения обязанностей, при подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что также были задержаны несколько человек, которые не проходили службу в органах внутренних дел РФ.

По данным Telegram-канала Baza, восемь сотрудников из разных отделов МВД ЛНР в октябре 2022 года задержали жителя Антрацита и начали угрожать ему уголовным делом за сотрудничество со спецслужбами Украины. Мужчина со спецслужбами не сотрудничал, но под моральным и физическим давлением полицейских отдал им 3 млн рублей. Сообщается, что большинство полицейских задержали в ноябре 2022 года - их заподозрили в превышении должностных полномочий.

По данным, которыми располагает Telegram-канал, в начале июля 2023 года СУ СК по ЛНР возбудило новое дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. В рамках него 3 августа якобы задержали одного из полицейских.