В Марокко в результате ДТП погибли не менее 24 человек

Как сообщили местные власти, ДТП произошло на трассе в провинции Азилаль

ТАСС, 6 августа. Минимум 24 человека погибли в Марокко в результате аварии с автобусом в центральной части страны. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press со ссылкой на местные власти.

По их информации, ДТП произошло на трассе в провинции Азилаль. Автобус, направлявшийся в город Демнат на западе провинции, перевернулся на одном из поворотов.

На место происшествия выдвинулись местные чиновники, работники службы гражданской защиты и сотрудники Королевской жандармерии. Службы начали расследование обстоятельств ДТП.