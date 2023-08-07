Дело об отравлении в лагере "Юность" в Приморье прекратили в связи с примирением сторон

Директор лагеря обвинялась в том, что допустила нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям содержания и питания детей, не выполнила противоэпидемические мероприятия

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Уголовное дело против директора детского лагеря "Юность" в Приморском крае прекращено в связи с примирением сторон, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В августе 2022 года следственные органы возбудили уголовное дело по факту массовой госпитализации детей и взрослых из летнего лагеря "Юность", исследования выявили у госпитализированных норовирус. "Сторона защиты ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшими. Потерпевшие против прекращения уголовного дела не возражали. Суд, исследовав материалы уголовного дела, прекратил уголовное дело в отношении Чепелевой (директора лагеря - прим. ТАСС). Основанием для прекращения уголовного дела послужило примирение Чепелевой с потерпевшими, заглаживание ею материального ущерба и морального вреда, причиненных преступлением, и отсутствие претензий", - говорится в сообщении пресс-службы.

В связи с этим Артемовский городской суд Приморского края прекратил уголовное дело.

Директор лагеря обвинялась в том, что допустила нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям содержания и питания детей в лагере, не выполнила противоэпидемические мероприятия, в результате чего произошла массовая вспышка заболевания.