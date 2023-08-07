На юго-востоке Аляски объявили чрезвычайное положение из-за сильного наводнения

В городе Джуно сообщили о разрушении как минимум двух зданий

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Власти города Джуно, административного центра американского штата Аляска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения, вызванного прорывом ледникового озера. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте городских властей.

"В городе Джуно объявлено чрезвычайное положение после разлива реки Менденхолл 5 августа, - указано в сообщении. - Хотя уровень воды в реке сейчас снижается, как минимум два здания были полностью разрушены, а соседние находятся в зоне риска, их жители эвакуированы". Власти города настоятельно рекомендовали местным жителям держаться подальше от реки, чтобы не подвергать себя опасности и не мешать принятию мер по реагированию.

Как уточняет телеканал ABC, река Менденхолл вышла из берегов 5 августа в 19 км к северу от административного центра Аляски в результате прорыва ледникового озера. Уровень воды в озере, куда впадает Менденхолл, в субботу достиг 4,5 м, что привело к эрозии почвы у берегов реки и обрушению нескольких зданий. По данным местных властей, несколько топливных баков и контейнеров с опасными материалами также были снесены паводковыми водами.