7 августа, 10:20

В Белгородской области в результате подрыва комбайна пострадали два человека

Валерий Шарифулин/ ТАСС. архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС. архив

У одного из мужчин осколочные ранения обоих глаз, руки и части лица, повреждена передняя брюшная стенка

БЕЛГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Комбайн наехал на взрывоопасный предмет в Грайворонском округе Белгородской области, в результате подрыва пострадали два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском городском округе в районе села Козинка при уборке поля комбайн наехал на взрывоопасный предмет. Пострадали находящиеся в кабине комбайна водитель и пассажир", - написал Гладков.

Происшествие случилось 6 августа. По словам главы региона, у одного из мужчин осколочные ранения обоих глаз, руки и части лица, повреждена передняя брюшная стенка. Он госпитализирован в офтальмологический центр Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. "У второго пострадавшего множественные ранения кисти, плеч, бедра, части лица. Врачи провели первичную хирургическую обработку ран, пострадавший отказался от госпитализации и был отпущен домой", - добавил Гладков. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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