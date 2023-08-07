В Белгородской области в результате подрыва комбайна пострадали два человека

У одного из мужчин осколочные ранения обоих глаз, руки и части лица, повреждена передняя брюшная стенка

БЕЛГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Комбайн наехал на взрывоопасный предмет в Грайворонском округе Белгородской области, в результате подрыва пострадали два человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском городском округе в районе села Козинка при уборке поля комбайн наехал на взрывоопасный предмет. Пострадали находящиеся в кабине комбайна водитель и пассажир", - написал Гладков.

Происшествие случилось 6 августа. По словам главы региона, у одного из мужчин осколочные ранения обоих глаз, руки и части лица, повреждена передняя брюшная стенка. Он госпитализирован в офтальмологический центр Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. "У второго пострадавшего множественные ранения кисти, плеч, бедра, части лица. Врачи провели первичную хирургическую обработку ран, пострадавший отказался от госпитализации и был отпущен домой", - добавил Гладков.