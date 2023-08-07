7 августа, 12:24

AP: в Пенсильвании в результате ДТП с автобусом погибли три человека

По данным агентства, в автобусе находились примерно 50 человек

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Не менее трех человек погибли в результате столкновения автобуса с автомобилем в штате Пенсильвания. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, авария произошла в воскресенье в 23:50 по местному времени (6:50 мск в понедельник) во время сильного дождя. Автобус столкнулся с автомобилем на межштатной автомагистрали 81 недалеко от города Лоуэр-Пакстон.

В автобусе находились примерно 50 человек, как минимум трое из них погибли. "Мы задействовали восемь машин скорой помощи, а также службы экстренного реагирования, потому что в результате инцидента пострадало много людей," - заявила сотрудник правоохранительных органов Меган Фрейзер. 

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