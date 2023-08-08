В Хабаровском крае зафиксировали 52 лесных пожара

Общая площадь возгорания составила свыше 79 тыс. га

ХАБАРОВСК, 8 августа. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае тушат возгорания на общей площади, превышающей 79 тыс. га. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 52 пожара на общей площади 79 021,8 га", - говорится в сообщении.

Локализовано три возгорания почти на 17,7 тыс. га. Тайга горит в Охотском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах, в Ульчском и Солнечном районах, в Верхнебуреинском районе, уточнили ТАСС в министерстве. Причиной пожаров преимущественно стали грозы и сухая погода в июле. Горят в основном труднодоступные территории на большом удалении от поселений. С начала августа в регионе сохраняется неустойчивая погода, идут дожди, что поспособствовало улучшению пожароопасной обстановки. В конце прошлой недели в регионе фиксировались пожары на общей площади около 162,2 тыс. га.

Сейчас на тушении возгораний в лесах задействованы 285 человек, привлечено 16 единиц техники, 10 воздушных судов.

В Хабаровском крае введен режим ЧС, жителям запрещено посещать леса, исключения распространяются только на транспорт и граждан, задействованных в тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также введен межрегиональный режим ЧС в лесах. С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 677 пожаров на общей площади, превышающей 786,9 тыс. га.