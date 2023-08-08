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Лесные пожары в России

В Хабаровском крае в заповеднике "Джугджурский" зафиксировали два пожара

Причиной возгораний стали грозы

ХАБАРОВСК, 8 августа. /ТАСС/. Специалисты тушат два очага площадью 380 га в заповеднике "Джугджурский" в Аяно-Майском районе на севере Хабаровского края. Об этом ТАСС сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

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"В заповеднике два пожара. На первом работает 17 сотрудников Дальневосточной авиабазы охраны лесов и 3 инспектора заповедника. На второй пожар вылетел Ми-8 с восемью сотрудниками авиабазы", - сказали в министерстве.

Работа наземной техники невозможна в этой местности из-за отсутствия дорог.

Площадь первого пожара составляет 368 га, второго - 12 га. Возгорания возникли из-за гроз.

Государственный природный заповедник "Джугджурский" находится на побережье Охотского моря и занимает площадь 859 956 га. На территории заповедника преобладают хребты, основной хребет - Джугджур - проходит вдоль побережья Охотского моря и является водоразделом бассейновых рек, впадающих в Северный ледовитый океан и Охотское море, достигая высоты до 2 тыс. м. В заповеднике встречаются краснокнижные виды, такие как черный аист, белоплечий орлан, орлан-белохвост и другие.

  

Теги:
Лесные пожары в РоссииХабаровский край
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