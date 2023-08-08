Над шестью районами Рязанской области пролетят аэростаты в рамках фестиваля "Небо России"

Протяженность маршрута составит около 250 км

ТАСС, 8 августа. Спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания "Небо России-2023" стартует во вторник в Рязанской области, его участниками станут пилоты из девяти регионов. Впервые воздухоплаватели пролетят над шестью районами Рязанской области, сообщил ТАСС президент Федерации воздухоплавательного спорта Рязанской области Александр Маврин.

"Мы стараемся осваивать новые районы полетов, тем самым показывая всю прелесть воздухоплавания большему количеству людей. Если раньше маршрут пролегал в основном над Рязанью и Рязанским районом, то в этот раз полетаем над Захаровским, Михайловским, Пронским, Старожиловским, Спасским районом и, конечно, захватываем Рязанский район", - сказал Маврин.

По его словам, во время фестиваля в небо будут подниматься 23 тепловых аэростата, воздухоплавателям предстоит пролететь около 250 км. Среди участников - представители Рязани, Москвы и Московской области, Псковской области, Пермского края, Ростова-на-Дону, Великого Новгорода, Тулы и Ленинградской области.

В 2023 году фестиваль "Небо России" пройдет уже в 21-й раз, в рамках спортивной программы пилоты поборются за Кубок России и Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту. Они совершат несколько спортивных полетов до 13 августа, когда подведут итоги соревнований.

Параллельно со спортивной с 10 по 12 августа в Спасском районе на фестивале впервые развернется масштабная культурная программа, в которую вошли массовые старты аэростатов и демонстрационные полеты, а также воздушные игры и зрелищное вечернее шоу - свечение шаров. Территория проведения фестиваля разделена на несколько функциональных зон: взлетная и фестивальная площадки, парковочная, пляжная и интерактивные зоны, фут-корты, отдельная зона организована для любителей палаточного отдыха. Зону проведения мероприятия организаторы объявили свободной от всех алкогольных напитков.

Фестиваль "Небо России" проводится при поддержке правительства Рязанской области. Впервые он был организован в Рязани в 1990 году и был официально занесен в Книгу рекордов России как первый фестиваль воздухоплавания в стране.