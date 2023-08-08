Из хорватского региона Подравина эвакуируют людей из-за угрозы наводнения

Уровень воды в реке Драва и озере Шодерица достиг рекордного показателя, сообщает портал Index

БЕЛГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Хорватскому региону Подравина на северо-востоке страны угрожает наводнение, уровень воды в реке Драва и озере Шодерица достиг рекордного показателя. Об этом сообщает портал Index, ссылаясь на местные органы власти.

По его данным, вода вплотную подошла к населенным пунктам, расположенным на берегах Дравы между городами Копривнице и Джурджевац, ситуация там близка к критичной. Несколько домов затоплены в селе Дрнье, часть жителей эвакуирована.

Уровень воды в Драве достиг 620 см, а крупное наводнение может начаться, когда он превысит 650 см. В настоящее время около 450 человек, включая 150 военнослужащих, работают над возведением насыпи вдоль берегов реки. Согласно прогнозам метеорологов, уровень воды в Драве ближе к вечеру может подняться еще на 10-20 см.

В соседней от Хорватии Словении с 4 августа объявлен красный уровень опасности из-за сильных ливней. По последним данным, в результате наводнения погибли шесть человек. 5 августа премьер-министр Словении Роберт Голоб сообщил, что ущерб от наводнения превысит 500 млн евро. По его словам, речь идет о крупнейшем стихийном бедствии в новейшей истории страны.