При попадании снаряда ВСУ в автомобиль донецкой компании пострадали три человека

Под украинскими обстрелами оказались несколько районов Донецка, а также Ясиноватая

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Три человека в ДНР пострадали при попадании под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, они находились в машине экологической компании "Громада". Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"На границе Киевского и Куйбышевского районов города машина ООО "Экологическая компания "Громада" попала под обстрел. По предварительным данным, ранен водитель", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Позднее он добавил, что в результате обстрела произошло прямое попадание украинского снаряда в автомобиль компании, в результате чего пострадали три человека.

"Водитель и два грузчика с ранениями различной степени тяжести оперативно госпитализированы в лечебные учреждения города", - написал Кулемзин. Он добавил, что данные о пострадавших уточняются.

По информации представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, под обстрелами оказались несколько районов Донецка, а также Ясиноватая. Повреждения получили как минимум шесть частных домов. Огонь велся из артиллерии натовского калибра 155 мм.

В новость внесена правка (14:26 мск) - передается с уточнением района во втором абзаце в связи с изменением информации мэром города, верно - Киевского; уточняются данные по районам в третьем абзаце, верно - несколько, добавлена информация о пострадавших.