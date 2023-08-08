В Тамбовской области убившего трехмесячного ребенка мужчину приговорили к 13 годам колонии

Как выяснилось в суде, отец был пьян и несколько раз ударил ладонью по голове трехмесячного сына, который сильно плакал и мешал ему спать

ТАСС, 8 августа. Суд признал 47-летнего жителя Тамбовской области виновным в убийстве своего трехмесячного ребенка, которое он совершил в марте 2022 года, и приговорил его к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В марте 2022 года пресс-служба сообщала о возбуждении уголовного дела по факту смерти трехмесячного мальчика в селе Донское Тамбовской области и задержании по подозрению в убийстве его отца.

Мужчина арендовал дом в селе Донское, где проживал вместе с гражданской супругой и двумя малолетними детьми. В ночь на 19 марта 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил ладонью по голове трехмесячного сына, который сильно плакал и мешал ему спать. К утру состояние ребенка ухудшилось, его мать вызвала скорую помощь, прибывшие медработники констатировали смерть мальчика. Ее причиной стала черепно-мозговая травма.