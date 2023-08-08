В Гагрском районе в ДТП погибли два человека

Еще 12 пострадали, сообщили в прокуратуре

СУХУМ, 8 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, 12 с различными ранениями доставлены в больницу в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым микроавтобусом в Гагрском районе Абхазии. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Гагрского района.

"По предварительной информации, в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутки во вторник в Гагрском районе погибли два человека - местный житель и туристка из Украины, 12 доставлены в больницу с различными травмами, из которых один в тяжелом состоянии и находится в реанимации", - сказал сотрудник прокуратуры.

Собеседник агентства отметил, что на месте происшествия работает следственная группа. По предварительной информации правоохранителей, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В результате ЧП на центральной автотрассе образовалась пробка.