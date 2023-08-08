В Коми локализовали все крупные лесные пожары

В лесопожарном центре сообщили, что нелокализованным остается небольшое возгорание около Мутного Материка в Усинском районе

СЫКТЫВКАР, 8 августа. /ТАСС/. Все крупные лесные пожары в Республике Коми, возникшие в начале августа из-за гроз, локализованы. Сейчас специалисты ликвидируют семь очагов общей площадью 525 га, сообщили ТАСС в лесопожарном центре.

"Все пожары у нас локализованы, кроме одного небольшого возгорания, которое возникло сегодня около Мутного Материка в Усинском районе площадью в полгектара. Сегодня на конец рабочего дня действует семь лесных пожаров площадью 525 га, из них шесть локализованы, один продолжается в районе Мутного Материка. За сутки один пожар площадью 22,3 га ликвидирован", - сообщили центре.

По информации центра, на тушение привлечено 106 человек, в том числе 64 пожарных-десантника, 19 лесных пожарных, парашютисты. Привлечено пять единиц техники, в том числе бульдозеры и пожарно-техническая станция, а также пять воздушных судов для авиапатрулирования.

С 29 июля в Коми ограничено пребывание граждан в лесах из-за сухой и жаркой погоды. Возгорания усилились в начале августа из-за гроз.

Всего с начала этого сезона возникло 69 лесных пожаров на площади 948,26 га. В прошлом году произошло 445 пожаров, огнем пройдено более 61 тыс. га, в том числе и в национальном парке "Югыд ва".