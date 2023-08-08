В поселке Криничная железнодорожное полотно получило повреждения из-за обстрела ВСУ

Движение подвижного состава приостановили, сообщил глава администрации Макеевки Владислав Ключаров

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Криничная в пригороде Макеевки в ДНР, в результате повреждено железнодорожное полотно. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Макеевки Владислав Ключаров.

"В поселке городского типа Криничная в результате обстрела зафиксировано повреждение железнодорожного полотна. Движение подвижного состава приостановлено. Ремонтные службы производят восстановление железной дороги", - написал он.

Также Ключаров сообщил, что в результате обстрела в Криничной получило повреждение здание детского сада, повреждено остекление 20 оконных блоков.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Макеевку во вторник обстреляли трижды, выпущено девять снарядов калибра 155 мм.