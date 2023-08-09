Премьер Новой Зеландии призвал боевиков Западного Папуа освободить захваченного пилота

Крис Хипкинс пояснил, что для правительства его страны безопасность Филиппа Мертенса остается приоритетом

СИДНЕЙ, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс призвал к немедленному освобождению новозеландского пилота Филиппа Мертенса, захваченного в заложники боевиками военного крыла сепаратистского "Движения за свободное Папуа" (в Индонезии признано террористическим). Соответствующее заявление глава правительства сделал в эфире радиостанции Radio New Zealand.

По словам Хипкинса, для правительства Новой Зеландии "безопасность Мертенса, захваченного в плен шесть месяцев назад, остается приоритетом". "Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы вернуть его домой, и я хочу еще раз призвать тех, кто удерживает Филиппа [Мертенса], немедленно освободить его. Захвату заложников нет абсолютно никакого оправдания, чем дольше он остается в плену, тем выше риск для его благополучия и тем более тяжелым испытанием это становится для его семьи", - сказал премьер-министр.

Глава правительства отметил, что новозеландские власти остаются в постоянном контакте со своими индонезийскими коллегами и "не прекращают консульскую поддержку семьи похищенного летчика". Он уточнил, что по данным индонезийской полиции "похищенный пилот находится в добром здравии, переговоры о его безопасном освобождении продолжаются".

Новозеландский пилот самолета индонезийской авиакомпании Susi Air и пять его пассажиров были взяты в плен 8 февраля. Ответственность за захват на себя взяло военное крыло сепаратистской Национально-освободительной армии Западного Папуа. Позднее боевики отпустили пассажиров самолета, заявив, что пилот не будет освобожден до тех пор, пока индонезийское правительство не признает независимость региона. Индонезийские власти подчеркнули, что будут сохранять закрепленный в конституции страны принцип неделимости и целостности государства и вести переговоры с сепаратистами не намерены.

В апреле индонезийские военнослужащие попытались отбить похищенного новозеландца, но сепаратисты, удерживающие Мертенса, открыли огонь по отряду солдат, убив четверых из них и тяжело ранив еще пятерых. С тех пор все попытки освободить пилота включают только переговоры.

В 1969 году Индонезия установила контроль над территорией Западной Новой Гвинеи и образовала из нее провинцию Западный Ириан, позднее разделив ее на две части - Папуа и Западное Папуа. В 2019 году в провинциях Папуа и Западное Папуа прошли беспорядки и акции протеста с требованием провести референдум о самоопределении.