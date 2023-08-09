9 августа, 11:27

В Волго-Донском канале обнаружили нефтяную пленку площадью в 10 тыс. кв. м

Специалисты отобрали пробы воды для проведения исследования

ВОЛГОГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Загрязнение неизвестного происхождения установили на площади более 10 тыс. кв. м в акватории Волго-Донского канала. Об этом журналистам сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

"Было осуществлено выездное обследование ВДСК имени В. И. Ленина между пятым и шестым шлюзами [акватория Волго-Донского канала в Волгограде], в ходе которого установлено загрязнение акватории в виде радужной пленки с характерным запахом для нефтепродуктов на площади более 10 тыс. кв. м. Источник загрязнения, на момент осмотра, не установлен", - говорится в сообщении.

Специалисты отобрали пробы воды на содержание нефтепродуктов. После проведения лабораторных исследований дадут оценку размеру вреда, причиненного реке Волге. 

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РоссияВолгоградская область
© Информационное агентство ТАСС
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