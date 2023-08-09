В районе Энергодара перехватили летевший к Запорожской АЭС украинский ударный беспилотник

В силовых структурах сообщили, что целью украинского ударного БПЛА мог быть подрыв отсека, где хранится ядерное топливо

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Российские силы перехватили в районе Энергодара украинский ударный беспилотник, направлявшийся к Запорожской АЭС. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Ударный БПЛА украинских боевиков был перехвачен в городе Энергодар, он двигался в направлении Запорожской атомной электростанции с целью возможного подрыва отсека с хранением ядерного топлива, что могло повлечь за собой огромное количество жертв среди мирного населения", - сказал собеседник агентства.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.