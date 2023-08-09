Советника ульяновского губернатора Игоря Эделя арестовали на два месяца

Он будет находиться в СИЗО до 7 октября включительно

УЛЬЯНОВСК, 9 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Ульяновска принял решение об аресте сроком на два месяца советника губернатора Ульяновской области на общественных началах Игоря Эделя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинского районного суда.

"В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца - до 7 октября включительно", - сказал собеседник агентства.

Ленинский районный суд в среду также принял решение об аресте бывшего главы города Димитровграда Андрея Большакова. В этот же день городская дума Димитровграда отправила его в отставку в связи с утратой доверия после задержания сотрудниками силовых структур.

Ранее в правоохранительных органах региона ТАСС сообщили, что сотрудники силовых структур 8 августа задержали Большакова и помощника губернатора Ульяновской области по подозрению в получении взятки. Позднее в СМИ появилась информация, что речь идет о советнике губернатора на общественных началах Игоре Эделе.

По информации правоохранительных органов, при задержании Большаков оказал сопротивление. Сотрудникам силовых структур пришлось разбивать окна его автомобиля. Чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ними задержан посредник во взяточничестве.