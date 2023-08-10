В Волгоградской области ФСБ задержала преступную группу по подозрению во взяточничестве

Все подозреваемые признали свою вину

ВОЛГОГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области задержали членов преступной группы, которых подозревают в даче взятки налоговому инспектору в Краснодаре и посредничестве во взяточничестве. Об этом журналистами сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области задержана преступная группа, подозреваемая в даче взятки и посредничестве во взяточничестве. <…> В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291, ч. 3 ст. 291.1 и ч. 3 ст. 159 УК России", - говорится в сообщении.

Установлено, что гендиректор одной из организаций по строительству инженерных коммуникаций планировала передать 2 млн рублей в качестве взятки сотрудникам налоговых органов для разблокировки счета и урегулирования проблем, выявленных налоговой проверкой. Она обратилась к своему знакомому с просьбой оказать содействие. Тот через своих доверенных лиц передал около полумиллиона рублей главному налоговому инспектору МИФНС России №5 по городу Краснодару, который передал деньги конечному получателю. Все участники преступной группы полностью признали свою вину.