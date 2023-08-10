В Ростовской области суд арестовал главу района за превышение полномочий

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Цимлянский районный суд Ростовской области арестовал главу района Владимира Светличного на два месяца по делу о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Цимлянским районным судом Ростовской области рассмотрен материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Цимлянского района Ростовской области Светличного В. В. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 6 октября", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на главу района возбудили дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Постановление в законную силу не вступило.