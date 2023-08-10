Суд на Украине продлил экс-главе "Нафтогаза" обязательство носить электронный браслет

Андрея Коболева обвиняют в растрате

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины продлил экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву еще на два месяца избранную ранее меру пресечения по делу о растрате, в том числе обязательство носить электронный браслет.

"ВАКС продлил все мои обязанности подозреваемого, в том числе носить еще два месяца главную медаль государства за прошлые победы - браслет", - сообщил Коболев на странице в Faсebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По словам экс-главы "Нафтогаза", суд отказал в трансляции заседания, объяснив это отсутствием запросов от прессы, а сторона обвинения не представила "результаты допросов независимых членов наблюдательного совета".

Мера пресечения в отношении экс-главы "Нафтогаза" предполагает, кроме ношения электронного браслета, обязанность прибывать по каждому требованию к следователю, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, уведомлять прокурора или следователя об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорта для выезда за границу.

19 января Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Коболеву обвинения в растрате. По мнению следователей, он неоправданно выписал себе премию в размере $10 млн за положительное для Украины решение в тяжбе с "Газпромом" пятилетней давности. 31 января ВАКС признал обвинение необоснованным, однако апелляционная палата суда 1 марта отменила это решение и назначила Коболеву меру пресечения в виде залога в 229 млн гривен ($6,2 млн), который тот так и не внес. Позже экс-главу "Нафтогаза" обязали носить электронный браслет. ВАКС несколько раз отказывал стороне обвинения в продлении сроков расследования и 5 июня постановил направить дело в суд.