В одном из районов Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Бодайбинском районе зафиксировали шесть возгораний

ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в лесах введен в Бодайбинском районе Иркутской области, где зарегистрированы пожары на площади более 100 га, один из них действует в Витимском заповеднике. В район направлены дополнительные силы для борьбы с огнем, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Бодайбинский район в рамках межрайонного маневрирования переброшены 48 пожарных-десантников для усиления группировки лесных пожарных, задействованных в тушении возгораний. <…> Всего к ликвидации действующих на территории района пожаров привлечены 159 сотрудников лесопожарных формирований региона. В резерве на месте еще 30 человек, 11 августа они будут направлены на тушение. В Бодайбо и районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера", - говорится в сообщении.

В районе зарегистрировано шесть пожаров на общей площади более 100 га, в том числе это очаг на площади 20 га в Витимском заповеднике, он пока не локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства. Все пожары возникли из-за грозы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В связи с введением режима ЧС гражданам запрещено посещать леса, аэропорту Бодайбо рекомендовано проводить дозаправку воздушных судов, задействованных в тушении, в том числе в нерабочие дни. Введение режима ЧС позволит при необходимости оперативно привлекать дополнительные силы.