В Якутии к тушению лесных пожаров привлекли самолет-зондировщик

Всего в регионе зафиксировали 117 возгораний

ТАСС, 11 августа. Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами в Якутии сложилась в двух районах - Усть-Майском и Олекминском. К тушению возгораний привлечен самолет-зондировщик Ан-26, вызывающий искусственные осадки, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Наиболее сложная ситуация сохраняется в Усть-Майском районе, где действует 31 пожар на площади 170 тыс. га, а также в Олекминском районе с 30 пожарами на площади почти 63 тыс. га. В остальных районах Якутии пожары находятся на стадии ликвидации", - уточнили в пресс-службе.

Самолет-зондировщик Ан-26 "Атмосфера" авиакомпании "Полярные авиалинии" уже произвел работы в Усть-Майском районе, при ресурсной облачности вылетит в Олекминский район.

"В город Олекминск для усиления работы по тушению природных пожаров планируется доставка 25 работников парашютно-десантных противопожарных служб из Абаканского авиаотделения города Красноярска", - добавили в пресс-службе.

По состоянию на утро в Якутии зарегистрировано 117 лесных пожаров с общей площадью более 303 тыс. га. Большинство из них находятся в зонах контроля, на труднодоступных и удаленных территориях.

"Проводятся работы по тушению 57 пожаров на площади 245,5 тыс. га. Задействовано более 1,5 тыс. человек. Работают 37 единиц лесопожарной техники и авиация", - отметили в пресс-службе.