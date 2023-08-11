11 августа, 13:17

В Крыму и Севастополе в 2023 году выявили больше всего экстремистских преступлений в ЮФО

Значительное количество таких преступлений также зафиксировали в Краснодарском крае и Ростовской области

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Наибольшее количество экстремистских проявлений за первое полугодие в Южном федеральном округе выявили в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК России.

"Несмотря на снижение числа экстремистских проявлений в округе, наибольшее число таких преступлений совершено в Республике Крым и Севастополе, Краснодарском крае и Ростовской области. Зафиксированы случаи использования радикальными организациями отдельных проявлений недовольства граждан в целях роста напряженности обстановки в регионе, а также попыток интенсивного информационного воздействия на молодежь для вовлечения ее в незаконную публичную активность", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в этой связи председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным уделить особое внимание профилактическим мероприятиям в указанной сфере. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКраснодарский крайРостовская областьКрымСевастополь
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация