В Крыму и Севастополе в 2023 году выявили больше всего экстремистских преступлений в ЮФО

Значительное количество таких преступлений также зафиксировали в Краснодарском крае и Ростовской области

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Наибольшее количество экстремистских проявлений за первое полугодие в Южном федеральном округе выявили в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК России.

"Несмотря на снижение числа экстремистских проявлений в округе, наибольшее число таких преступлений совершено в Республике Крым и Севастополе, Краснодарском крае и Ростовской области. Зафиксированы случаи использования радикальными организациями отдельных проявлений недовольства граждан в целях роста напряженности обстановки в регионе, а также попыток интенсивного информационного воздействия на молодежь для вовлечения ее в незаконную публичную активность", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в этой связи председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным уделить особое внимание профилактическим мероприятиям в указанной сфере.