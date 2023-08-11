Житель Адыгеи получил год исправительных работ за расстрел неагрессивных собак

Также у обвиняемого будет удержано 5% заработной платы в доход государства

МАЙКОП, 11 августа. /ТАСС/. Майкопский городской суд приговорил 36-летнего мужчину, расстрелявшего из хулиганских побуждений четырех неагрессивных собак, к одному году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.

"Майкопский городской суд признал виновным 36-летнего местного жителя по п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, в отношении нескольких животных). С учетом позиции государственного обвинения о виновности подсудимого суд приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено в Адыгее в отношении мужчины, застрелившего из принадлежащего ему карабина четырех неагрессивных собак, которых опекали жители многоэтажного дома в Майкопе.

В суде установлено, что с апреля по июль 2021 года в ночное время житель города из хулиганских побуждений из принадлежащего ему карабина, пренебрегая общепринятыми нормами морали и гуманного обращения с животными, застрелил четырех неагрессивных собак, две из которых находились на попечении жильцов многоквартирного дома. Уголовное дело было возбуждено по инициативе прокуратуры города и расследовалось следственным отделом ОМВД России по Майкопу, добавили в пресс-службе надзорного ведомства.