11 августа, 15:38

В Москве неизвестные разбили машину президента академии футбольного "Спартака"

Проводится проверка

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Неизвестные разбили машину президента академии футбольного клуба "Спартак" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Неизвестные разбили машину президента академии футбольного клуба "Спартак" Сергея Родионова на Верхней Красносельской улице. Он обратился в полицию", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе подтвердили факт происшествия, не уточнив личности пострадавшего.

"В полицию обратился мужчина о краже имущества, который сообщил, что повреждена его машина, которая была припаркована. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства. 

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