В Витимском заповеднике Иркутской области произошел пожар

Площадь возгорания составила 50 га

ТАСС, 12 августа. Природный пожар в Витимском заповеднике Иркутской области локализован на площади 50 га. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Локализовано возгорание в Витимском заповеднике на площади 50 га, из которых четыре - нелесные",- сказано в распространенном сообщении.

Также сообщается, что в лесном фонде в Бодайбинском районе локализованы четыре лесных пожара на общей площади 98 га.

Причиной лесного пожара в Витимском заповеднике стала гроза. В среду утром площадь пожара составляла 2 га.

Витимский заповедник площадью более 585 тыс. га находится в Бодайбинском районе Иркутской области.