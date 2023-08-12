12 августа, 03:14

В Витимском заповеднике Иркутской области произошел пожар

Площадь возгорания составила 50 га

ТАСС, 12 августа. Природный пожар в Витимском заповеднике Иркутской области локализован на площади 50 га. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Локализовано возгорание в Витимском заповеднике на площади 50 га, из которых четыре - нелесные",- сказано в распространенном сообщении.

Также сообщается, что в лесном фонде в Бодайбинском районе локализованы четыре лесных пожара на общей площади 98 га.

Причиной лесного пожара в Витимском заповеднике стала гроза. В среду утром площадь пожара составляла 2 га.

Витимский заповедник площадью более 585 тыс. га находится в Бодайбинском районе Иркутской области.

  

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