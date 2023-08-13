13 августа, 04:21

В Таиланде два туриста пропали без вести во время морской прогулки на лодке

Судно попало в смерч, еще пять человек были спасены

БАНГКОК, 13 августа. /ТАСС/. Два туриста пропали без вести в Таиланде во время морской прогулки на лодке, которая попала в смерч и впоследствии затонула. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Инцидент произошел в субботу на северо-востоке провинции Пхетчабури в районе Бан-Лаем, расположенном в 100 км от Бангкока. На распространенном в соцсетях видео видно, как находящаяся недалеко от берега небольшая лодка попадает в эпицентр мощного воздушного вихря, который переворачивает судно. Прибывшим на место крушения спасателям удалось извлечь из воды пять человек, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Экстренные службы продолжают вести поиско-спасательную операцию. В консульском отделе посольства России в Таиланде ТАСС сообщили, что от правоохранительных органов не поступала информация о нахождении россиян на затонувшей лодке. 

Теги:
Таиланд
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация