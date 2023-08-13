В Таиланде два туриста пропали без вести во время морской прогулки на лодке

Судно попало в смерч, еще пять человек были спасены

БАНГКОК, 13 августа. /ТАСС/. Два туриста пропали без вести в Таиланде во время морской прогулки на лодке, которая попала в смерч и впоследствии затонула. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Инцидент произошел в субботу на северо-востоке провинции Пхетчабури в районе Бан-Лаем, расположенном в 100 км от Бангкока. На распространенном в соцсетях видео видно, как находящаяся недалеко от берега небольшая лодка попадает в эпицентр мощного воздушного вихря, который переворачивает судно. Прибывшим на место крушения спасателям удалось извлечь из воды пять человек, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Экстренные службы продолжают вести поиско-спасательную операцию. В консульском отделе посольства России в Таиланде ТАСС сообщили, что от правоохранительных органов не поступала информация о нахождении россиян на затонувшей лодке.