В Оренбуржье после ДТП с электросамокатом возбудили дело

В результате аварии погибли двое детей

ТАСС, 13 августа. Уголовное дело возбуждено в Оренбуржье после ДТП с электросамокатом и легковым автомобилем, в результате которого погибли двое детей. Об этом сообщает следственное управление СК России по Оренбургской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 12 августа около 21:10 (19:10 мск) на дороге Соль-Илецк - Буранное двое несовершеннолетних 11 и 13 лет, двигаясь на электросамокате, выехали на проезжую часть, где произошло столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением 73-летнего жителя Соль-Илецка, двигавшегося в попутном направлении. В результате ДТП дети получили травмы, от которых умерли в больнице.